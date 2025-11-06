AguaH informó que personal trabaja en la interconexión de un tubo de cuatro pulgadas, por lo que se realizará el cierre en la línea de conducción que alimenta a varias colonias de la zona centro.

El organismo operador del Agua en Hermosillo informó que ocho colonias en Hermosillo presentarán fallas en el suministro del vital líquido, debido a trabajos de interconexión en la zona centro de la ciudad.

AguaH informó que personal especializado estará trabajando en la interconexión de un tubo de cuatro pulgadas, por lo que se realizará el cierre en la línea de conducción que alimenta a las colonias.

¿Cuáles colonias se verán afectadas?

El organismo paramunicipal explicó que esta situación afectará a las las siguientes colonias de Hermosillo:

San Antonio.

Centenario.

Fuentes de Centenario.

Isssteson Centenario.

Prados de Centenario.

Las Palmas.

El Malecón .

La Mosca.

Sector aledaño.

¿Cuánto se estima que duren los trabajos?

Agua de Hermosillo informó que el cierre iniciará a las 16:30 horas y se espera que los trabajos duren alrededor de dos horas, pudiendo presentar baja presión e intermitencias en el suministro de la vital líquido