El Ayuntamiento de Hermosillo llamó a los automovilistas a prever tiempos y rutas alternas ante las labores de mantenimiento que empezaron este jueves y se extenderán al sábado 1 de noviembre.

La Dirección General de Desarrollo de Infraestructura (DGDI) del Ayuntamiento de Hermosillo inició este jueves 30 de octubre trabajos de mantenimiento en la calle López del Castillo, en el tramo que va de Periférico Norte a Luis Encinas, los cuales se desarrollarán durante tres días.

Astarté Corro Ruiz, titular de la dependencia, informó que las labores consisten en la aplicación de mortero para mejorar las condiciones de circulación en una de las vialidades más transitadas de la ciudad.

"Hoy arrancamos con la López del Castillo, que va a ser una intervención desde Luis Encinas hasta Periférico Norte; después, en los siguientes días, haremos una intervención en la Monteverde que tanto nos han pedido" , explicó la funcionaria.

Los trabajos se realizarán en tres sectores con cierres escalonados de norte a sur, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar precauciones y buscar rutas alternas durante el tiempo que duren las labores.

Cierres en la calle López del Castillo Fecha Día Tramo cerrado (desde - hasta) 30 de octubre Jueves Periférico Norte - Enrique Quijada 31 de octubre Viernes Enrique Quijada - José S. Healy 1 de noviembre Sábado José S. Healy - Luis Encinas Johnson

Corro Ruiz señaló que estas acciones responden a reportes ciudadanos y forman parte del programa de mantenimiento de vialidades que se desarrolla en distintos puntos de la ciudad.

"Días anteriores estuvimos trabajando en la calle Olivares; se le hizo mantenimiento con mortero. Este tipo de labores las hemos estado llevando a cabo en varios sectores para que nuestras vialidades tengan mayor durabilidad" , comentó.

El Gobierno Municipal mantiene 15 cuadrillas diurnas y 4 nocturnas dedicadas a la mejora de calles, con el objetivo de fortalecer la movilidad y seguridad vial de las familias hermosillenses.