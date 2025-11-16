Decenas de jóvenes de distintas diócesis concluyeron en el Colegio De La Salle tres días de reflexión, oración y convivencia bajo el lema “Solo una cosa te hace falta”.

Hermosillo fue sede este domingo del cierre del Encuentro Regional de Jóvenes en el Espíritu Santo (ERJES) 49, una jornada que mantuvo la energía, participación y el ambiente espiritual vivido durante tres días de actividades.

Durante ese tiempo, decenas de jóvenes provenientes de distintas diócesis se reunieron en el Colegio De La Salle para culminar el encuentro bajo el lema “Solo una cosa te hace falta”.

Las actividades de su último día iniciaron desde las 9 de la mañana, con la bienvenida y una asamblea guiada por la Diócesis de Ciudad Obregón, donde los participantes elevaron cantos, peticiones y agradecimientos.

Este espacio preparó el ambiente para un día destinado a la oración, reflexión y fortalecimiento comunitario entre los asistentes, más tarde, el Padre Erik y el Padre Fernando dieron paso a la celebración de la Santa Misa, presidida por el padre Jorge Padilla.

La plática se centró en el tema “El joven y su testimonio”, en el cual se resaltó la importancia de que cada participante descubra su papel dentro de la iglesia y reconozca cómo sus experiencias de vida se convierten en guía y esperanza en otros jóvenes.

Durante la Eucaristía se vivieron algunos de los momentos espirituales más profundos del encuentro, como la imposición de manos y el descanso del Espíritu Santo, donde los asistentes buscaron romper límites personales, liberarse de cargas emocionales y abrirse a procesos de sanación interior.

Ya por la tarde, los asistentes participaron en la Hora Santa, un espacio de adoración guiada que incluyó la custodia con Jesús vivo y resucitado, un momento silencioso y de profunda contemplación en el que se oró por la sanación espiritual de cada presente.

Es así como la atmósfera convirtió al Colegio De La Salle en uno de los más esperados del ERJES 49, con el ánimo juvenil que se expresó a través de la ambientación musical y presencia de grupos para reforzar las comunidades.



