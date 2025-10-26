El hecho se registró alrededor de las 08:00 horas de hoy, en la carretera a Sahuaripa y calle Del Plomo, en el interior del Parque Industrial, situación que movilizó a los cuerpos de emergencia.

La mañana de este domingo se registró un choque frontal entre dos unidades ferroviarias en el sector del Parque Industrial, dejando como saldo a dos personas heridas, informaron autoridades municipales.

El hecho se registró alrededor de las 08:00 horas de hoy, en la carretera a Sahuaripa y calle Del Plomo, en el interior del Parque Industrial, situación que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Al lugar arribaron elementos del Departamento de Bomberos de la Estación 3 y dos unidades de la Cruz Roja Mexicana, así como elementos de la Policía de Hermosillo.

De acuerdo con la autoridad de seguridad municipal, en este incidente participaron las unidades 3013 y 3165, cuyos maquinistas resultaron con lesiones leves.

Los trabajadores resultaron con dolor de cabeza y rostro, por lo que fueron trasladados a las instalaciones del Issste Federal para recibir atención médica.