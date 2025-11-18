El Instituto de Movilidad confirmó que el operador perdió el control del camión tras sufrir una crisis convulsiva; 12 personas resultaron lesionadas y ya reciben atención médica.

El Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes) confirmó la noche de este martes que el accidente ocurrido en el bulevar Solidaridad fue provocado por una crisis convulsiva que sufrió el operador de la unidad momentos antes del impacto.

La autoridad estatal detalló que el autobús pertenecía a la empresa concesionaria Administración Corporativa de Hermosillo, y que la unidad de la Línea 4 circulaba de sur a norte por Solidaridad cuando el conductor perdió el control y se estrelló contra un poste de alumbrado público.

De acuerdo con el Imtes, 12 personas resultaron lesionadas, entre ellas el propio operador, quienes fueron atendidas en el lugar por cuerpos de emergencia. Algunas de las personas afectadas fueron trasladadas posteriormente para recibir una valoración médica más completa.

El Instituto informó que la unidad contaba con su seguro vigente, por lo que la aseguradora ya inició el procedimiento correspondiente para dar seguimiento a los daños y a la atención de los usuarios afectados.

Asimismo, la dependencia señaló que mantiene comunicación constante con la empresa responsable para verificar que las personas lesionadas reciban atención oportuna y de calidad, en coordinación con la Secretaría de Salud.

Comunicado del Imtes publicado en sus redes sociales a las 21:33 horas de este martes.