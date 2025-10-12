El hecho se registró alrededor de las 12:00 horas de este domingo, por lo que al sitio arribaron elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, quienes pudieron controlar la situación.

La tarde de este domingo se registró un incendio de una camioneta BMW X5 de modelo reciente, sobre la carretera que conduce a la salida de Hermosillo con rumbo a Nogales.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:00 horas de hoy sobre el bulevar Enrique Mazón López y Las Riberas, a la altura de una famosa fábrica de café.

Al sitio arribaron elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo para atender el siniestro, mismo que pudo ser controlado tras la rápida acción de los cuerpos de emergencia.

Derivado de este incidente, no se reportan personas lesionadas, solamente la unidad de color blanco quedó en pérdida total.