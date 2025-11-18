Un camión de la Línea 4 del transporte urbano impactó un poste de CFE en Hermosillo, dejando varios pasajeros lesionados y daños en infraestructura eléctrica.

Un camión de la Línea 4 del transporte urbano de Hermosillo se estrelló la noche de este martes contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el cruce de bulevar Solidaridad y calle Ciudad Rosario, en la colonia Emiliano Zapata, al sur de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador perdió el control de la unidad mientras circulaba de norte a sur por Solidaridad, lo que provocó que el vehículo terminara impactado de frente contra el poste de concreto, que quedó completamente destruido.

En el camión viajaban alrededor de 33 pasajeros, entre ellos estudiantes, personas adultas mayores y familias con niños. Según el reporte de tránsito municipal, seis personas resultaron lesionadas y recibieron atención inmediata por parte de paramédicos de la Cruz Roja y del Centro Regulador de Urgencias Médicas.

Los cables de energía quedaron derribados sobre el bulevar, lo que generó riesgo en la zona y afectaciones en el suministro eléctrico en sectores del sur de Hermosillo. Personal de CFE acudió para iniciar las maniobras de aseguramiento y reparación.

Elementos de Tránsito Municipal acordonaron el área y mantienen restricciones de circulación mientras continúan los trabajos para retirar la unidad y restablecer las condiciones seguras en la vialidad.

Las autoridades investigan el motivo por el cual el operador perdió el control del camión. Reportes preliminares señalan que el conductor pudo haber presentado un problema de salud instantes antes del impacto.