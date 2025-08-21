La meta será aprovechar mejor el recurso y garantizar la sustentabilidad, explicó el alcalde Antonio Astiazarán después de revisar los requisitos técnicos y normativos que implica la iniciativa.

Con el objetivo de convertir a la capital sonorense en la primera ciudad del país en reinyectar agua tratada en los sistemas de distribución, como parte de un proyecto que impulsa el Ayuntamiento de Hermosillo.

La meta será aprovechar mejor el recurso y garantizar la sustentabilidad, explicó el alcalde Antonio Astiazarán después de revisar los requisitos técnicos y normativos que implica la iniciativa.

“Es una tristeza que en una ciudad como la nuestra no estemos aprovechando el agua tratada, queremos darle un segundo o hasta un tercer uso, hay ciudades en el mundo que hasta cuatro veces le dan uso al agua” , aseguró.

El plan consiste en reutilizar las aguas residuales tratadas bajo las normas oficiales de calidad, y así destinarlas a distintos fines y, eventualmente, incorporarlas de nuevo en el ciclo de abastecimiento.

Astiazarán señaló que su impacto ambiental, podría generar ingresos adicionales para Agua de Hermosillo, ya que permitiría financiar la operación y mantenimiento de la planta tratadora con recursos que se obtengan a partir de este esquema.

Sin embargo, el alcalde de Hermosillo asegura que la propuesta se encuentra en etapa de análisis con autoridades federales, y dependerá de que se cumplan todos los requisitos técnicos y normativos antes de implementarse.