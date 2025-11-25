Paramédicos de la Estación 2 atendieron de emergencia a una bebé que llegó con problemas para inhalar y exhalar

Una bebé de 11 meses fue salvada por elementos de la Estación 2 de Bomberos de Hermosillo, luego de que su madre la llevara desesperada a las instalaciones al notar que presentaba dificultad para respirar por una posible obstrucción parcial en la vía aérea.

El oficial de servicio, Jorge Mendívil, informó que el auxilio ocurrió el domingo 23 de noviembre, alrededor de las 18:30 horas, cuando la menor llegó con complicaciones para inhalar y exhalar.

De inmediato, los paramédicos Javier Ramírez, Alan Luis Alva y Valeria Vera actuaron con rapidez para brindarle atención prehospitalaria.

Los especialistas revisaron la cavidad bucal y aplicaron maniobras de desobstrucción, logrando que la pequeña expulsara flema con ligeros rastros de sangre, producto del esfuerzo por intentar respirar.

Mendívil explicó que no se encontró ningún objeto atorado, por lo que se estimó que la situación pudo haber sido causada por una acumulación repentina de mucosidad. La menor recuperó la respiración normal tras la atención.