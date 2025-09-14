La madre de la infante pidió ayuda a las 00:02 horas de hoy, por lo que de manera inmediata elementos policiacos arribaron a su domicilio para brindar los primeros auxilios.

Una bebé de tan solo cuatro meses de edad, que presentó problemas para respirar, fue estabilizada por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, durante la madrugada de este domingo.

La madre de la infante pidió ayuda a las 00:02 horas de hoy, por lo que de manera inmediata elementos policiacos arribaron al domicilio ubicado en las calles Maldonado y Cuevas.

Fueron los agentes Bustillo Molina y Palomares Meza quienes brindaron los primeros auxilios.

En base a sus conocimientos, los oficiales dieron reanimación cardiopulmonar (RCP) y realizaron compresiones abdominales (maniobra de Heimlich), logrando así estabilizarla.

Finalmente, la bebé fue trasladada a bordo de la patrulla E-126 al Hospital Infantil del Estado de Sonora (Hies) para recibir la atención médica pertinente.