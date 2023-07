Aumentan casos de mordeduras de perro en Hermosillo

A comparación del año pasado, la capital de Sonora reporta un aumento en el número de casos de mordeduras de perro en lo que va del año.

Las mordeduras de perro en la ciudad de Hermosillo siguen siendo un problema, pues en lo que va del año se han contabilizado el 44.2 por ciento del total en el estado, siendo esta afectación a la salud la número 18 en la lista de las Principales causas de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica convencional en la entidad.

Las cifras del boletín epidemiológico semanal de la Secretaría de Salud de Sonora indican que las mordeduras de perro en Hermosillo siguen aumentando. En concreto, se informa que entre el 28 de mayo y el 1 de julio se registraron 151 casos, mientras que en el mismo periodo, pero del año pasado, se sumaron al acumulado un total de 127 casos.

Ante esta situación, de acuerdo con el veterinario Ramón Herrera, cuyo consultorio se encuentra en la colonia Sahuaro, la principal medida para preservar la salud de la comunidad es otorgar un cuidado responsable a nuestras mascotas, mantenerles dentro del domicilio para evitar contacto con perros enfermos y cumplir con la cartilla de vacunación correspondiente.

Te puede interesar Perro muerde cara de niño de 2 años en Privadas del Bosque

No obstante, en caso de que ya se haya producido la mordedura, es necesario poner atención, de preferencia especializada, al historial del can con un objetivo en mente:

“ Hay que observarlo para descubrir si estaba en periodo de incubación de alguna enfermedad o si esta ya se encontraba en proceso (de desarrollo al momento de la mordedura) ”.

Además, para procurar no sólo la salud propia sino también la del can y del resto de los habitantes, el especialista instó a comunicarse con las autoridades competentes, tal como el Centro de Atención Canina y Felina, para atender la situación y otorgarle al can los cuidados necesarios para mitigar el riesgo.