Reordenan paradas para mejorar flujo y seguridad

Con el fin de optimizar el flujo vehicular y reforzar la seguridad en los puntos donde coinciden las unidades de H Bus y UNE, principalmente en el área de la UNISON y el antiguo hospital, la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático anunció que a partir del viernes 5 de diciembre se aplicarán ajustes en horarios y paradas del transporte eléctrico universitario gratuito.

La dependencia informó que estos cambios permitirán una operación más ordenada y una menor saturación en las zonas de ascenso y descenso.

Nuevo punto de parada

Como parte de la reconfiguración, se habilitó una parada exclusiva para H Bus frente al asilo de ancianos Juan Pablo II, donde se concentrarán salidas estratégicas para evitar aglomeraciones en las paradas tradicionales.

El inicio de los ajustes se programó en viernes debido a que es el día con menor presencia estudiantil, lo que facilitará una transición más controlada y sin afectar la movilidad de la comunidad universitaria.

Las autoridades pidieron a los usuarios mantenerse atentos a los avisos oficiales. Durante esta semana, los usuarios estarán recibiendo avisos en las propias unidades, así como notificaciones enviadas por correo electrónico.

Así quedan las rutas y horarios a partir del 5 de diciembre

Salida 14:15 horas

Parada Asilo de ancianos Juan Pablo II

R1, R1A, R2, R3, R5, R6, R9

R1, R1A, R2, R3, R5, R6, R9 Parada UNISON

R4, R7

Salida 18:15 horas

Parada Asilo de ancianos Juan Pablo II

R1, R2, R3, R5, R6, R7

Salida 20:15 horas

Parada Asilo de ancianos Juan Pablo II

R1, R2, R3, R4, R5, R6

Salida 21:15 horas