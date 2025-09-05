El alcalde Antonio Astiazarán encabezó la clausura del reto Hermosillo 47, que premió a emprendedores locales con más de 1.8 millones de pesos y cerró con la conferencia magistral de Horacio Fernández, cofundador de Tajín.

El presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez encabezó el evento de clausura del desafío empresarial Hermosillo 47, iniciativa que busca fortalecer a micro, pequeños y medianos empresarios de la capital sonorense a través de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico (AMDE).

Durante el acto final, el alcalde destacó el interés creciente de jóvenes e innovadores en el proyecto y aseguró que su administración continuará atrayendo inversiones y apoyando iniciativas que generen empleos bien remunerados.

“Vamos a seguir impulsando este tipo de emprendimientos y atrayendo inversiones para generar empleos bien pagados”, afirmó Astiazarán.

La clausura contó con la participación de Horacio Fernández, cofundador de la empresa Tajín, quien compartió su experiencia como caso de éxito nacional e internacional.

Fernández subrayó la importancia de contar con un concepto sólido en los negocios: “Una vez que se toma un concepto poderoso, ya se tiene el 50% del negocio ganado; lo demás es trabajo”.

El empresario también reconoció al Gobierno Municipal por la implementación de energías renovables en Hermosillo.

Resultados y premiación

El concurso reunió a 11 finalistas, de los cuales siete participaron en la categoría Base Tradicional y cuatro en la categoría Base Tecnológica. Un jurado de 25 integrantes, junto a patrocinadores, conformó una bolsa de premios en efectivo y especie por más de 1.8 millones de pesos.

Ganadores:

Base Tradicional

1.º lugar: Tur-Boss — $147,000

2.º lugar: Sportiva — $47,000

3.º lugar: Nutrek — $20,000

Base Tecnológica

1.º lugar: Standers de Pie — $147,000

2.º lugar: Detección Obi K9 — $47,000

3.º lugar: Estación 360 — $20,000

Premio People’s Choice

Standers de Pie

Premios especiales

Liderazgo Femenino: Chez Marie

Impulso Social: Ludoteca

El valor de las MiPyMEs

Óscar Gastélum Donnadieu, director de la AMDE, destacó que las micro, pequeñas y medianas empresas generan 7 de cada 10 empleos en México, pero también son las más vulnerables al cierre.

"Hoy aquí estamos cambiando esa historia, porque los emprendedores de Hermosillo no solamente sobreviven, sino que se fortalecen, crecen y transforman su entorno", señaló.