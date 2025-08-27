El alcalde Antonio Astiazarán entregó 25 camiones eléctricos de recolección de basura, cada uno con capacidad de 18 toneladas.

Desde el Patio de Servicios Públicos, el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, entregó este miércoles 25 camiones eléctricos de recolección de basura, cada uno con capacidad de 18 toneladas.

Con esta medida, Hermosillo se convierte en la primera ciudad del país en contar con una flotilla de estas características, lo que refuerza su posición como referente nacional en materia de recolección de residuos y sustentabilidad.

? Promesa cumplida y vamos por más.



Hoy entregamos 25 camiones 100% eléctricos, formando la flotilla más grande de México; así innovamos para brindar un mejor servicio y cuidar el medioambiente.



Además, esto se traduce en ahorros que regresan a la ciudad con más calles…

Ahorros y beneficios ambientales

El gobierno municipal estimó un ahorro de 61 mil pesos, además de la reducción de emisiones contaminantes, como parte del compromiso de combinar eficiencia operativa con acciones de cuidado ambiental.

Astiazarán destacó que Hermosillo se consolida como la número uno en recolección de basura en México y que los ahorros generados permitirán rehabilitar más calles, mejorar la limpieza y reforzar la seguridad.