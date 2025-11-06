La Unión de Comerciantes del Centro informó que, tras el cierre preventivo del domingo, 19 de 23 locales aledaños a la tienda Waldo’s ya cuentan con dictamen eléctrico aprobado; 4 más quedaron listos anoche y aguardan inspección y dictamen estructural.

Luego del cierre del domingo 2:00 p.m. en la manzana de Juárez–Morelia–Matamoros, Rubén López Peralta, líder de la Unión de Comerciantes del Centro, reportó que 19 comercios reanudaron operaciones con dictamen eléctrico positivo y que 4 más obtuvieron anoche aprobación técnica tras mantenimiento a sus transformadores en azotea; estos últimos esperan la visita de Protección Civil Municipal y la entrega de dictámenes estructurales.

Aperturas escalonadas : lunes (5 locales), martes (10) y miércoles (4); 4 adicionales quedaron listos anoche para revisión final.

: lunes (5 locales), martes (10) y miércoles (4); 4 adicionales quedaron listos anoche para revisión final. Riesgo mitigado: correcciones menores, limpieza y ajuste en transformadores exteriores, reemplazo de apartarrayos y regularización de pasillos y bodegas.

y bodegas. Operación parcial: la reactivación reduce pérdidas de venta y empleo en el primer cuadro, aunque las suspensiones temporales continúan donde faltan firmas técnicas.

Medidas

La Unión contrató a un perito eléctrico con cédula para dictámenes por local; en paralelo gestionan con el Colegio de Arquitectos los dictámenes estructurales firmados por DRO.

“Estamos 100% de acuerdo con las revisiones… lo eléctrico quedó prácticamente en verde y sigue lo estructural”, dijo López Peralta hoy.

El dirigente pidió trato parejo: “Que no nomás se vengan con los chiquitos… también con las cadenas” y que Protección Civil estatal verifique carpetas internas en tiendas de alta afluencia.

Aclaró que la Unión agrupa comercios locales de menor ocupación (menos de 50 personas), con programa interno validado por el municipio (extintores, rutas, detectores).

El cierre preventivo cubrió los locales aledaños al siniestro en Waldo’s y derivó en una ruta de revisiones eléctricas y estructurales para descartar daños por explosión, radiación de calor y vibración.

Cuatro locales comparten transformadores en azotea (exteriores), lo que elevó el alcance de mantenimiento y el tiempo de validación.

El dirigente recordó gestiones previas con el Ayuntamiento para una jornada integral (uso de suelo, protección civil, ecología e inspección) con descuento del 50% en derechos; tras la tragedia, el foco se movió a seguridad y cumplimiento.