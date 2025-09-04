El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, informó que al menos 17 viviendas en la colonia La Caridad serán desalojadas de forma preventiva por las lluvias que dejó Lorena. Se habilitaron albergues y se entregan apoyos a familias afectadas.

“Estamos recomendando a las familias que se reubiquen, ya sea con sus propios familiares o en los albergues que hemos habilitado, porque vienen más precipitaciones entre hoy y mañana”, señaló el presidente municipal.

El mandatario confirmó que en la zona ya se registraron vehículos arrastrados por la corriente, además de daños materiales en varias viviendas.

“El agua bajó con tanta fuerza que arrastró carros y afectó enseres domésticos como refrigeradores. Vamos a levantar un censo para ver cómo apoyamos a los afectados, incluso con el seguro que cubre daños a viviendas al corriente con su predial”, explicó.

Apoyos en marcha

El DIF Municipal entregó alimentos, medicamentos y útiles escolares a las familias afectadas. Además, cuadrillas del Ayuntamiento, junto con personal del Ejército y Bomberos, colocaron sacos de arena para contener el agua en zonas críticas.

El alcalde indicó que este miércoles por la mañana se llevó a cabo una sesión del Comité Municipal de Protección Civil para evaluar el saldo de las lluvias en distintos sectores de la ciudad, incluyendo Altares y otras colonias con daños reportados.



