Héctor Paredes requiere la ayuda de los hermosillenses

El hombre de origen guatemalteco no puede trabajar de forma regular debido a un accidente.

Desde hace 4 años, el guatemalteco Héctor Raúl Paredes Morales, de 71 años, reside en Hermosillo desarrollándose como Ingeniero en Sistemas. Sin embargo, tras una caída en su baño, ahora busca ayuda de la comunidad para su recuperación.

"Debido a este incidente, uno de mis brazos se fracturó y también se quebraron mis lentes, los cuales son indispensables para mi trabajo" , compartió.

El hombre de la tercera edad trabaja de forma independiente, pero debido a este hecho ocurrido hace un mes, se le dificulta realizar sus tareas cotidianas.

"No puedo ver las miniaturas sin mis lentes, por la edad ya no veo bien, se me imposibilita soldar o quitar un tornillo" , explicó.

Paredes Morales reveló que desde dicho tiempo no ha trabajado de manera regular, por lo que se ha enfrentado a problemas económicos, mismos que imposibilitan aún más la pronta reparación de sus lentes.

"Nunca he trabajado en alguna empresa formal, por lo que no tengo seguro médico. Me atienden en el Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud" , añadió.

Vive en abandono

El hombre, que además es viudo, no cuenta con el apoyo económico para personas adultas mayores de 60 años, ni con el de sus cinco hijos, que residen en Europa.

"Saludo a mis hijos en redes sociales en sus cumpleaños, sé que tengo dos nietos y dos bisnietos, pero no los conozco. Ninguno me ayuda, no les interesa realmente" , lamentó.

Además de estas complicaciones, Paredes Morales padece de hipertensión, para la cual ha conseguido medicamentos mediante donaciones de personas que han visto sus publicaciones de solicitud de ayuda a través de redes sociales.

"Tengo mucha necesidad. Hoy (ayer) no he desayunado, solo me tomé una taza de café" , compartió el hombre al mediodía.

Las personas interesadas en brindar apoyo a Raúl pueden comunicarse con él a través de WhatsApp al 662 143 3131 o pueden acudir a su domicilio en la Calle Santa Rosa 352, entre Monteverde y 12 de octubre, en la colonia Jacinto López.