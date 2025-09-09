Personal de intendencia detectó botellas con combustible y mecha en la primaria Vicente Guerrero de Hermosillo. Autoridades acordonaron el área y suspendieron clases por prevención. No había alumnos en el plantel al momento del hallazgo.

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) informó que la mañana de este martes se localizaron botellas con combustible y mecha en la primaria Vicente Guerrero, ubicada en Hermosillo.

El personal de intendencia encontró alrededor de las 6:30 horas estos objetos en el patio norponiente del plantel. De inmediato notificaron a las autoridades mediante el número de emergencias 911.

Elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal y del cuerpo de bomberos acudieron al lugar, acordonaron el área y realizaron la inspección del terreno.

Hasta el momento no existen indicios de amenazas directas contra la escuela.

Aunque no había alumnos ni docentes en el plantel —ya que la entrada es a las 8:00 horas—, se determinó suspender clases por prevención y se informó oportunamente a la comunidad escolar.

La SEC reiteró que se mantiene coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública para salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Subrayó además que los centros educativos en Sonora continúan siendo entornos seguros para la formación de la comunidad estudiantil.