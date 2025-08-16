Bomberos de Hermosillo acudieron al domicilio y tras ingresar se percataron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Este sábado, alrededor de las 18:00 horas, un hombre fue encontrado sin vida al interior de un domicilio, en la colonia El Mariachi, en Hermosillo.

Elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo acudieron a la calle Rayón, entre Jalisco y Niños Héroes, donde se había reportado a un individuo inconsciente en su interior.

Tras forzar el acceso, los cuerpos de emergencia se percataron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a la Policía Municipal, la cual acordonó el área.

De acuerdo a los testimonios de vecinos que se encontraban en el lugar de los hechos, la persona no cuenta con familiares cercanos.

Al lugar arribaron autoridades para las diligencias correspondientes.