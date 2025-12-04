El módulo operará de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, en el edificio ubicado en la calle Benito Juárez número 184, en la colonia Centro.

El Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes) habilitó un módulo de credencialización en las instalaciones de la Unión de Usuarios de Hermosillo, informó su coordinador, Carlos Sosa Castañeda.

“Es muy importante contar con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil para acercar los servicios del Instituto a la ciudadanía, en este caso de la Unión de Usuarios de Hermosillo” , señaló.

El módulo operará de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, en el edificio ubicado en la calle Benito Juárez número 184, en la colonia Centro.

Para tramitar la tarjeta prepago, los usuarios deberán presentar una identificación oficial con fotografía.

En el caso de los estudiantes, deberán también entregar un comprobante de inscripción vigente.

Las personas con discapacidad podrán acudir con su credencial vigente expedida por el DIF o una carta de alguna institución de seguridad social que confirme su condición, mientras que las personas adultas mayores podrán presentar identificación oficial con foto o su tarjeta del Inapam.

El trámite de las nuevas credenciales es gratuito y su uso será obligatorio para todos los usuarios del transporte urbano a partir del 1 de enero de 2026. La credencial actual continuará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.