El esperado filme del director mexicano tendrá proyecciones especiales en Hermosillo, Agua Prieta y San Luis Río Colorado

Guillermo del Toro, uno de los cineastas mexicanos más reconocidos a nivel mundial, está a punto de estrenar su muy esperada versión de Frankenstein, una adaptación personal y profundamente emotiva de la obra de Mary Shelley .

La cinta tendrá un estreno limitado en salas de cine el 23 de octubre de 2025, antes de su lanzamiento global en Netflix el 7 de noviembre. Según informó la distribuidora Pimienta Films , esta estrategia busca cumplir el deseo del propio Del Toro: que los espectadores puedan apreciar en pantalla grande la fuerza visual y emocional de su propuesta.

“Los monstruos se han convertido en parte de mi sistema de creencias”, ha dicho Del Toro, quien considera que Frankenstein es la culminación de un sueño de toda su vida.

Sonora entre las sedes del estreno

El anuncio de Pimienta Films incluyó la lista de ciudades mexicanas donde se proyectará el filme, y Sonora figura entre los estados seleccionados. Los fanáticos podrán disfrutar del estreno en tres puntos clave:

Hermosillo – Cineteca Sonora

Agua Prieta – Cine Mall

– Cine Mall San Luis Río Colorado – Cinetix

Aunque la Cineteca Sonora aún no ha emitido un comunicado oficial, se espera que en los próximos días se den a conocer los horarios y costos de las funciones. El recinto, ubicado en Dr. Pesqueira y Comonfort s/n, Colonia Centenario, ya fue sede en 2022 del estreno de Pinocho, otra obra de Del Toro que tuvo gran aceptación del público local.

¡La espera terminó!



?? “Frankenstein”, la esperada versión de Guillermo del Toro, con un elenco de lujo: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz, llega a cines seleccionados este 23 de octubre.



? Consulta las salas donde podrás verla en pantalla grande. ¡No te la… pic.twitter.com/txzP7sbcJq — Pimienta Films (@PimientaFilms) October 13, 2025

La visión de Del Toro: más drama que terror

Aunque la historia de Frankenstein es considerada un clásico del horror, Guillermo del Toro ha explicado que su versión no busca provocar miedo, sino explorar la condición humana y los dilemas morales de la creación.

“Es una historia emocional para mí. No estoy haciendo una película de terror. Es una historia sobre ser padre, ser hijo. Es una película increíblemente emotiva”, explicó el director.

En la trama, el joven científico Víctor Frankenstein desafía las leyes de la naturaleza al dar vida a una criatura hecha de partes humanas. Sin embargo, su experimento se transforma en una pesadilla al perder el control sobre su creación.

En su versión, Del Toro retoma los temas centrales de Shelley —la ambición, la soledad y el rechazo—, pero los aborda desde una óptica más íntima, en la que el monstruo no es solo una creación, sino un reflejo de su creador. El director ha señalado que esta historia tiene paralelismos con Pinocho, ya que ambas giran en torno a la relación entre un creador y su criatura, entre el abandono y la búsqueda de aceptación.

El proyecto de Frankenstein reúne a un elenco internacional encabezado por Oscar Isaac como Víctor Frankenstein, Jacob Elordi como la criatura, Mia Goth como Elizabeth Lavenza , a demás de Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen, Christian Convery, Charles Dance y Christoph Waltz

Estrenos confirmados

En cines de México: 23 de octubre de 2025

23 de octubre de 2025 En Netflix: 7 de noviembre de 2025

Con esta nueva obra, Guillermo del Toro promete entregar una versión visualmente impactante y emocionalmente profunda del mito moderno de Frankenstein, y los sonorenses tendrán la oportunidad de vivirla primero en pantalla grande.