Un Hyundai Sonata negro perdió el control y se impactó contra una barda en el bulevar Santa Inés; una mujer sufrió fractura expuesta y una menor resultó lesionada.

Una mujer de 31 años y una menor de tres años resultaron lesionadas la tarde de este lunes 20 de octubre, luego de ser atropelladas y quedar prensadas entre una barda y un automóvil que perdió el control en la colonia Villa Verde, al norte de Hermosillo.

El percance ocurrió alrededor de las 18:00 horas en el bulevar Santa Inés, entre San Miguel y San Federico, donde un vehículo Hyundai Sonata de color negro se impactó contra una barda, tras salirse de la vía y arrollar a las víctimas.

De acuerdo con paramédicos, la mujer presentó fractura expuesta en una pierna, mientras que la menor fue reportada con lesiones menores y en condición estable. Ambas fueron trasladadas para recibir atención médica.

Elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, paramédicos y Tránsito Municipal acudieron al lugar para realizar las labores de rescate y atender el derrame de combustible provocado por el impacto.

El conductor del automóvil huyó del sitio tras el accidente, dejando la unidad abandonada.

Una mujer resultó con una fractura en la pierna izquierda tras ser atropellada con una menor de tres años en brazos cuando se desplazaban por el bulevar Santa Inés en Villa Verde.



En la escena quedó un automóvil Hyundai Sonata de color negro, cuyo conductor ya no se encontraba… pic.twitter.com/2shCCsxr20 — EXPRESO (@Expresoweb) October 21, 2025

Según el parte preliminar de Tránsito Municipal, el siniestro se clasificó como choque con objeto fijo y atropellamiento, ocurrido por exceso de velocidad, en posible violación al artículo 87 del Reglamento de Tránsito Municipal, que prohíbe conducir a una velocidad superior a la permitida en vía pública.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la identidad y paradero del responsable.