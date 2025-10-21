Cuadrillas del Ayuntamiento intervinieron en colonias como Villa de Seris, Olivares y Canteras, además de vialidades principales como Solidaridad y Morelos.

Con el compromiso de mantener en mejores condiciones las calles de la capital sonorense, el Gobierno de Hermosillo continúa con acciones permanentes de bacheo en distintos sectores de la ciudad, a través de la Dirección General de Desarrollo de Infraestructura (DGDI).

De acuerdo con el más reciente reporte, las cuadrillas municipales realizaron trabajos de rehabilitación en colonias como Villa de Seris, Olivares, Parque Central, Pedregal de la Villa, Nuevo Sahuaro, Álvaro Obregón y Canteras, además de intervenir en importantes avenidas como Solidaridad, Vildósola, 20 de Noviembre y Morelos.

Los tramos atendidos en esta jornada incluyen:

Blvr. Ing. Armando Escalante, entre Parque Nizuc y Parque Zempoala.

Agustín Vildósola, entre Antonia Ruiz y Cruz Gálvez.

Manuel Ojeda, entre Solidaridad y Sufragio Efectivo.

Callejón Rosales, entre Jesús García y Agustín Vildósola.

Sufragio Efectivo, entre Antonia Ruiz y Cruz Gálvez.

20 de Noviembre, entre Eusebio Kino y Nayarit.

Solidaridad, entre Canteras y Luz Valencia.

Canteras, entre Solidaridad y Espínola.

República de Puerto Rico, entre Saturnino Campoy y Enrique Quijada.

El Ayuntamiento destacó que el programa de bacheo se refuerza todos los días, con labores distribuidas de manera estratégica para atender los reportes ciudadanos y mejorar la movilidad en las zonas con mayor tránsito vehicular.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir trabajando de forma constante para ofrecer vialidades más seguras, limpias y transitables, contribuyendo así al bienestar y calidad de vida de las familias hermosillenses.