La SEC informó que la medida busca solidarizarse con las familias afectadas por la tragedia ocurrida el 1 de noviembre en el Centro de Hermosillo

En un acto de solidaridad y respeto hacia las familias que atraviesan un duelo tras el incendio registrado el pasado 1 de noviembre en una tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo, el Gobierno de Sonora anunció la cancelación del Desfile Cívico, Deportivo y Cultural con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) informó que el evento, programado para el lunes 17 de noviembre, no se llevará a cabo como muestra de empatía hacia quienes perdieron a sus seres queridos en el siniestro que consternó a toda la sociedad sonorense.

“La decisión fue tomada con gran respeto y empatía hacia las familias que enfrentan una pérdida irreparable” , señaló la dependencia estatal en un comunicado.

Tragedia en el Centro de Hermosillo

El incendio ocurrió la tarde del sábado 1 de noviembre en la tienda Waldo’s, ubicada en el primer cuadro de la capital sonorense, justo cuando el establecimiento se encontraba lleno debido a las actividades del Día de Muertos.

El saldo total de víctimas ascendió a 24 personas fallecidas, luego de que el jueves falleciera el señor de 81 años Marco Segundo, quien permaneció hospitalizado durante cinco días con quemaduras en el 90% de su cuerpo.

Tras la tragedia, autoridades de Protección Civil Municipal y Estatal realizaron una serie de operativos de verificación en comercios del Centro de Hermosillo para revisar condiciones de seguridad y prevenir nuevos riesgos. Actualmente, la circulación vehicular en la zona ya fue restablecida, y negocios aledaños comienzan a reabrir sus puertas de manera paulatina, mientras continúan las investigaciones sobre las causas del incendio.

La administración estatal y la SEC agradecieron la comprensión del público y de las instituciones educativas que participarían en el desfile, reiterando que la prioridad en estos momentos es acompañar a las familias afectadas y mantener el respeto por las víctimas.