El aseguramiento ocurrió durante una revisión con binomio canino en una empresa de paquetería dentro del aeropuerto capitalino.

Elementos de la Guardia Nacional aseguraron un lote de 5 mil 130 vapeadores con nicotina durante una inspección realizada en una empresa de paquetería ubicada dentro del Aeropuerto Internacional de Hermosillo.

De acuerdo con el reporte oficial, el decomiso ocurrió como parte de las labores de inspección y prevención del delito que se llevan a cabo de manera permanente en la terminal aérea.

El hallazgo se realizó con apoyo de un binomio canino especializado en detección de drogas y sustancias prohibidas, que marcó positivo durante la revisión de 22 cajas, las cuales posteriormente fueron inspeccionadas por los agentes federales.

El aseguramiento se realizó en el embarque de una paquetería en Hermosillo. (Foto: Tomadas de redes)

Al abrir los paquetes, las autoridades constataron que contenían dispositivos electrónicos para vapear, cuya comercialización está prohibida en México por contener nicotina, sustancia regulada por la Ley General para el Control del Tabaco y disposiciones sanitarias vigentes.

El material incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar el origen, destino y posibles responsables del envío.

La Guardia Nacional reiteró que mantendrá las acciones de vigilancia en aeropuertos, aduanas y puntos estratégicos del país para prevenir el tráfico y distribución de productos ilegales, incluidos los vapeadores, cuya venta está prohibida en territorio nacional.