Con solo 11 años, Gilberto Nájera Herrera se coronó campeón absoluto en la categoría Sub-13 del North American School Chess Championship Tijuana–México 2025

El joven Gilberto Nájera Herrera, originario de Hermosillo, Sonora, se coronó campeón absoluto del torneo internacional North American School Chess Championship Tijuana–México 2025, dentro de la categoría Sub-13, demostrando su talento y dedicación en el ajedrez, un deporte que ha convertido en su pasión y disciplina diaria.

A sus 11 años, Gilberto cuenta que su gusto por el ajedrez nació desde muy pequeño.

“A los 9 años me interesé en un tablero de ajedrez y mi tío comenzó a enseñarme a jugar”, relató el joven, quien desde entonces no ha dejado de estudiar y practicar este deporte.

Su primer torneo lo jugó apenas un año después, a los 10, marcando el inicio de una prometedora trayectoria.

Gilberto explicó que lo que más lo cautivó desde un inicio fueron las infinitas combinaciones que ofrece cada partida.

“Hay infinitas posibilidades, todas las posiciones, tengo que pensar mucho”, compartió, mostrando el entusiasmo y la concentración con la que aborda cada juego.

El joven ajedrecista considera que las matemáticas están estrechamente relacionadas con el ajedrez, pues ambas requieren lógica, análisis y estrategia.

“Matemáticas tiene que ver mucho con ajedrez, es la materia que más se asocia”, comentó.

Sobre su preparación para el campeonato, detalló que entrenó durante varios meses en el CUM, junto a su profesor José Humberto Peñuñuri, con quien practicaba de lunes a jueves, de 4 de la tarde a 8 de la noche.

Gilberto también reconoció que este torneo ha sido el más exigente de su trayectoria hasta ahora.

“El torneo más difícil ha sido este último que gané, porque todos eran un año mayor que yo”, explicó.

A pesar de la dificultad, el joven logró destacar por su constancia y temple en el tablero, convirtiéndose en el ganador absoluto de su categoría.

Al recordar el momento del triunfo, Gilberto compartió la emoción de haber alcanzado un nuevo logro personal.

“Me sentí muy feliz y muy emocionado, me dejó un logro más que cumplí, me di cuenta que juego muy bien y que sé que puedo lograr más cosas”, expresó con orgullo.

Entre sus mayores apoyos menciona a su familia y a su entrenador, destacando el papel fundamental que han tenido en su desarrollo.

“Mis principales apoyos han sido mis padres y mi profesor, pero principalmente mis papás”, dijo con una sonrisa.

Motivado por este nuevo triunfo, Gilberto asegura que su meta es seguir mejorando.

“Quiero mejorar más y tratar de ser el mejor para seguir participando en más torneos”, afirma.

A los niños y jóvenes que deseen iniciarse en el ajedrez les deja un mensaje inspirador:

“Al principio no es fácil, porque vas a batallar, si vas a torneos te vas a enfrentar contra gente que ya sabe. Se debe practicar y seguir aprendiendo, y echarle ganas. Si quieren hacer este deporte, nunca se rindan”.

Con talento, disciplina y pasión, Gilberto Nájera Herrera se ha convertido en motivo de orgullo para su familia, su escuela y para toda la comunidad hermosillense, demostrando que el esfuerzo constante puede convertir los sueños en realidad, moviendo piezas que construyen un futuro brillante dentro del ajedrez.