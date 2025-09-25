Lizbeth Berríos, coordinadora de programas, detalló que en esta jornada se recibieron alrededor de 200 personas, la mayoría vecinos de Los Olivos y otras colonias aledañas.

La Fundación Ganfer realizó su tercera jornada 'Maratón Corazón' en el Centro Hábitat 'Los Olivos' donde se ofrecieron más de 10 servicios gratuitos de 16:00 a 19:00 horas.

Lizbeth Berríos, coordinadora de programas, detalló que en esta jornada se recibieron alrededor de 200 personas, la mayoría vecinos de Los Olivos y otras colonias aledañas.

Explicó que anualmente realizan cuatro jornada 'Maratón Corazón' y esta corresponde a la número tres. En alianza con el Ayuntamiento de Hermosillo se realizan en los centros hábitat.

“Nos mantenemos en contacto con el Ayuntamiento para realizar estas jornadas en los Centros Hábitat, ya que son lugares que los ciudadanos pueden identificar y son visitados, estas jornadas las hacemos con el objetivo de acercar nuestros servicios a toda la población” , expresó.

Durante el evento se ofrecieron servicios de corte de cabello, pedicure, charlas sobre salud mental, actividades deportivas para infancias y presentaciones de grupos de danza, además cursos de primeros auxilios y aplicación de vacunas para caninos y felinos. Algunas organizaciones como Fundación Beltrones y dependencias se sumaron a los servicios.

Para mayor información sobre actividades de Fundación Ganfer o si te interesa sumarte como voluntario puedes asistir a sus instalaciones por información o consultar sus redes sociales los encuentras como 'Fundación Ganfer'.