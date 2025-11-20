La rueda de prensa convocó a diversos medios de comunicación, quienes se sumaron a la difusión del evento.

Fundación Ganfer presentó este jueves los detalles de Cocineros de Fuego: Lo Que Somos, un encuentro gastronómico con causa que busca reunir a miles de hermosillenses para respaldar los programas sociales que impulsa la organización. La rueda de prensa convocó a diversos medios de comunicación, quienes se sumaron a la difusión del evento.

Durante la presentación, los representantes de la fundación expusieron el alcance de sus iniciativas comunitarias y el impacto que han tenido en familias de todo el estado. Con ese contexto, destacaron la importancia de esta edición del festival parrillero, que espera recibir a más de tres mil 500 asistentes.

Cocineros de Fuego se realizará este 26 de noviembre en Grand Agave, ubicado en bulevar Serna y calle El Chanate. El boleto general tiene un costo de 550 pesos e incluye degustaciones ilimitadas de platillos preparados al fuego por chefs y parrilleros invitados, así como música en vivo, muestras de restaurantes y diversas experiencias culinarias.

Además del acceso general, se ofrecerán dos áreas especiales con costo adicional: Lincoln Experience, por 650 pesos extra, con bebida de bienvenida, cerveza nacional, degustaciones adicionales, showcookings y barra de bebidas; y Lounge by American Express, por mil pesos adicionales, con beneficios como copa brandeada, servicio de meseros, degustaciones premium, mixología de autor y presencia de chefs nacionales e internacionales.

Los boletos están disponibles de manera digital en xticket.mx/cocinerosdefuego y en puntos de venta en la ciudad, como Fundación Ganfer, Buquibichi Navarrete y Kino, Discos y Novedades, La Onda Latina, Óptica RB y la oficina de Xticket.