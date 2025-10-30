El nuevo espacio de Fundación Dr. Sonrisas ofrecerá descanso y acompañamiento a familias con niñas y niños en tratamiento oncológico.

Con esperanza y emoción, Fundación Dr. Sonrisas inauguró en Hermosillo el proyecto 'Toc Tock Bienvenido a Casa', un espacio creado para ofrecer descanso, acompañamiento y contención emocional a familias con niñas y niños en tratamiento contra el cáncer.

La ceremonia fue encabezada por Ignacio 'Nacho' Miranda, representante de la fundación en Hermosillo, junto al fundador nacional 'Piki' Martínez y Andrés Alpie, presidente de Dr. Sonrisas México.

"Hoy no solo abrimos las puertas de un lugar; abrimos las puertas de un sueño, de una historia y de un propósito que nació del amor, pero también del dolor" , expresó Miranda al recordar los inicios de la fundación en la capital sonorense y la inspiración personal que lo llevó a convertir una experiencia familiar en un movimiento de servicio y empatía.

El representante relató que su hija, María José, quien enfrentó el cáncer infantil, fue la chispa que dio vida al proyecto. "Gracias a mi hija pude ver la necesidad que hay en todos esos niños y en todas esas familias que pasan por un cáncer infantil. El dolor no se supera, pero se transforma" , compartió frente a los asistentes.

El nuevo espacio, ubicado frente al hospital, cuenta con cocina, áreas de descanso, un pequeño oratorio y una campana que los niños podrán tocar al concluir sus tratamientos. "Vimos la necesidad de crear un lugar que abrace, que acompañe, que sane; un espacio donde las familias puedan descansar, reír, llorar, pero sobre todo sentir que no están solas" , añadió Miranda.

Durante su intervención, destacó además el compromiso de los voluntarios sonorenses: "Es un orgullo que aquí en Sonora sea el primer Toc Tock del país, porque demuestra el gran corazón de su gente" , dijo al subrayar la rapidez con la que el proyecto se hizo realidad.

Por su parte, Piki Martínez, fundador de Dr. Sonrisas, felicitó al equipo local y recordó que el objetivo de la organización es convertir cada gesto solidario en un mensaje de vida. En el acto también se reconoció la labor del arquitecto Carlos Cerquice, responsable del diseño del espacio, y de las familias que participaron en su construcción simbólica.

"Hoy damos inicio a algo más, algo que va más allá de Hermosillo. Este es el primer Toc Tock, pero estoy seguro de que no será el último. Porque cuando un sueño nace desde el amor, no tiene fronteras" , afirmó Miranda, al destacar la visión de la fundación de llegar a cada ciudad donde haya una familia enfrentando el cáncer infantil.

El representante cerró su mensaje con una frase que resumió el espíritu del proyecto:

"En cada ciudad donde hay un niño enfrentando el cáncer, una familia en crisis, hay un Toc Tock esperándolos con los brazos abiertos. Porque hoy no inauguramos solo una casa, inauguramos un movimiento" .

El proyecto 'Toc Tock Bienvenido a Casa' se suma a los programas Tren de los Sueños, Cumpliendo Sueños, Sonrisas a Domicilio y Día de la Sonrisa, consolidando el compromiso de Fundación Dr. Sonrisas por transformar el dolor en esperanza.

Como concluyó Miranda: "Cuando la vida toca la puerta, nosotros respondemos con amor" .