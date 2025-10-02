Sylvana Beltrones Sánchez señaló que además de la entrega de pelucas, la Fundación Beltrones mantiene un trabajo constante en la detección oportuna de cáncer a través de estudios médicos.

En el marco del Mes Rosa y con motivo de la lucha contra el cáncer de mama, el día de hoy, la Fundación Beltrones llevó a cabo la entrega de pelucas oncológicas a mujeres que enfrentan esta enfermedad. El evento se llevó a cabo en la torre HSBC en punto de las 12 y fue encabezado por la presidenta de la fundación, Sylvana Beltrones Sánchez, quien destacó la importancia del programa y el esfuerzo colectivo que lo hace posible.

Durante su mensaje, Beltrones subrayó que la elaboración de cada peluca requiere un gran compromiso y la solidaridad de muchas personas. “Para hacer una peluca se necesita de 7 a 8 trenzas y luego también se necesita la generosidad de donadores para poder costearlas en el mercado. Como saben, puede llegar hasta 15 mil pesos costar una peluca” , explicó.

La presidenta de la fundación recordó que este programa nació desde una experiencia personal. “Desde que nació la Fundación, a raíz del cáncer de mi abuela, siempre se nos quedó muy marcado la primera vez que le dimos su peluca. Anímicamente cambió de actitud, cambió” , compartió.

Beltrones Sánchez señaló que además de la entrega de pelucas, la Fundación Beltrones mantiene un trabajo constante en la detección oportuna de cáncer a través de estudios médicos. “Ya recorrimos todo el estado, hemos hecho más de 400 mil estudios y yo creo que seguramente gracias a un diagnóstico oportuno que dimos, muchas mujeres siguen con vida” , señaló.

La dirigente destacó que todas las pelucas que entrega la Fundación son de pelo natural, lo que permite un uso más cómodo y versátil para las pacientes. “Quiero que sepan que lo pueden tratar como su pelo, o sea, lo pueden pintar, lo pueden planchar, lo pueden secar, pueden tratarlo como si fuera su pelo, a diferencia del sintético” , dijo.

Además, explicó que cada beneficiaria firma una carta compromiso para que, una vez que dejen de utilizar la peluca, esta sea devuelta a la fundación y pueda beneficiar a otra mujer. “El chiste es que no se pierda esto, sino que este esfuerzo siga trascendiendo para más personas” , comentó.

Actualmente, la fundación tiene 10 pelucas que fueron enviadas a mantenimiento, con el objetivo de que puedan volver a entregarse a nuevas beneficiarias. También se ofrece a las pacientes un instructivo sobre el cuidado de las pelucas y su resguardo, incluyendo bases de unicel para evitar deformaciones.