Entrega Fundación Beltrones pelucas oncológicas
En el marco del Mes Rosa y con motivo de la lucha contra el cáncer de mama, el día de hoy, la Fundación Beltrones llevó a cabo la entrega de pelucas oncológicas a mujeres que enfrentan esta enfermedad. El evento se llevó a cabo en la torre HSBC en punto de las 12 y fue encabezado por la presidenta de la fundación, Sylvana Beltrones Sánchez, quien destacó la importancia del programa y el esfuerzo colectivo que lo hace posible.
Durante su mensaje, Beltrones subrayó que la elaboración de cada peluca requiere un gran compromiso y la solidaridad de muchas personas. “Para hacer una peluca se necesita de 7 a 8 trenzas y luego también se necesita la generosidad de donadores para poder costearlas en el mercado. Como saben, puede llegar hasta 15 mil pesos costar una peluca”, explicó.
La presidenta de la fundación recordó que este programa nació desde una experiencia personal. “Desde que nació la Fundación, a raíz del cáncer de mi abuela, siempre se nos quedó muy marcado la primera vez que le dimos su peluca. Anímicamente cambió de actitud, cambió”, compartió.
Beltrones Sánchez señaló que además de la entrega de pelucas, la Fundación Beltrones mantiene un trabajo constante en la detección oportuna de cáncer a través de estudios médicos. “Ya recorrimos todo el estado, hemos hecho más de 400 mil estudios y yo creo que seguramente gracias a un diagnóstico oportuno que dimos, muchas mujeres siguen con vida”, señaló.
La dirigente destacó que todas las pelucas que entrega la Fundación son de pelo natural, lo que permite un uso más cómodo y versátil para las pacientes. “Quiero que sepan que lo pueden tratar como su pelo, o sea, lo pueden pintar, lo pueden planchar, lo pueden secar, pueden tratarlo como si fuera su pelo, a diferencia del sintético”, dijo.
Además, explicó que cada beneficiaria firma una carta compromiso para que, una vez que dejen de utilizar la peluca, esta sea devuelta a la fundación y pueda beneficiar a otra mujer. “El chiste es que no se pierda esto, sino que este esfuerzo siga trascendiendo para más personas”, comentó.
Actualmente, la fundación tiene 10 pelucas que fueron enviadas a mantenimiento, con el objetivo de que puedan volver a entregarse a nuevas beneficiarias. También se ofrece a las pacientes un instructivo sobre el cuidado de las pelucas y su resguardo, incluyendo bases de unicel para evitar deformaciones.
Finalmente, Beltrones expresó que uno de los momentos más significativos de estas entregas es el encuentro entre donadores y beneficiarias. “Ustedes que van a recibir las pelucas, me gustaría que las recibieran de manos de quienes donaron su pelo y que quienes donaron su pelo puedan ver el reflejo de esta labor que hicieron y que su acción cuenta y cuenta mucho”, concluyó.