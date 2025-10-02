La Fundación Beatriz Beltrones, encabezada por Sylvana Beltrones Sánchez, da inicio a Octubre Rosa con actividades para apoyar a mujeres con cáncer de mama en Sonora

Con el objetivo de visibilizar la lucha contra el cáncer de mama y apoyar a mujeres que enfrentan esta enfermedad, la presidenta ejecutiva de la Fundación Beatriz Beltrones, Sylvana Beltrones Sánchez, dio inicio a las actividades del Octubre Rosa, mes dedicado a la recaudación de fondos y concientización sobre el cáncer de mama.

“Este Octubre Rosa, ¡súmate con nosotros! Cada acción cuenta para seguir brindando esperanza y apoyo a quienes más lo necesitan” , expresó Beltrones Sánchez, al invitar a la ciudadanía a participar de manera activa en las actividades programadas durante todo el mes.

Sonora, primer lugar nacional en cáncer de mama

La presidenta de la Fundación subrayó que Sonora ocupa el primer lugar a nivel nacional en casos de cáncer de mama, lo que hace urgente la colaboración de la sociedad para brindar apoyo a las mujeres afectadas.

“Es momento de unirnos, sumar esfuerzos y aportar para que más mujeres tengan acceso a estudios médicos, talleres de prevención y recursos que les permitan enfrentar esta enfermedad con mayor acompañamiento”, destacó Beltrones Sánchez.

Actividades de Octubre Rosa

La Fundación Beatriz Beltrones ha organizado diversas actividades durante el mes de octubre, invitando a la ciudadanía a participar de forma solidaria:

3 de octubre: Venta de conchas rosas en Panadería Honoré

Pink Ride

16 de octubre: Comida con causa en Palominos

Comida con causa en Palominos

Zumbatón

31 de octubre: Rifa con causa

Además, durante todo el mes se instalarán alcancías rosas en gasolineras ARCO y tiendas El Mandadito, y se ofrecerán talleres de autoexploración para empresas e instituciones que lo soliciten.

Recaudación y apoyo a las mujeres

Los fondos recaudados por la Fundación se destinan a:

Estudios médicos para la detección temprana

Fabricación de pelucas oncológicas

Talleres de autoexploración

Estas herramientas son clave tanto para la prevención como para el acompañamiento de mujeres en tratamiento, reforzando la importancia de la participación comunitaria en la lucha contra esta enfermedad.

Octubre Rosa es, según Beltrones Sánchez, “una oportunidad para unirte a la lucha contra el cáncer y apoyar a cientos de mujeres que enfrentan esta batalla día a día”.