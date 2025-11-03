En rueda de prensa, el Fiscal Gustavo Salas Chávez confirmó que servidores públicos a nivel municipal, estatal y federal, han sido citados a declarar. Señaló que todos los que estén relacionados deberán comparecer.

El fiscal del Estado, Gustavo Salas Chávez, confirmó que servidores públicos a nivel estatal, municipal y federal han sido llamados a declarar tras la explosión de una de las sucursales de la tienda Waldos en el centro de Hermosillo.

Salas Chávez señaló además que todas las personas servidoras públicas relacionadas con el hecho serán llamadas a comparecer.

Recordó que ya se han iniciado las respectivas citaciones a los ejecutivos o gerentes de la cadena comercial Waldos.

“Es decir, y no es que ya empezamos ahora, ya venimos trabajando en ello, pero ya entró la fase a partir de la documentación que se ha requerido prácticamente desde la madrugada de los hechos, la cual ya se recibió en las horas recientes” , declaró.