Una fuerte incendio la tarde del sábado en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo provocó la muerte de 23 personas

Tras la fuerte explosión registrada la tarde del sábado en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo provocó la muerte de 23 personas, entre ellas 1 2 mujeres, 5 hombres, 4 niños y 2 niñas , según el reporte oficial de las autoridades.

Se ha identificado entre las víctimas a Carmen Cecilia Aguilar Tirado, una trabajadora de varios años en el Gobierno del Estado de Sonora, específicamente en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) Sonora.

Su hermano Jorge Martín confirmó la noticia de su fallecimiento en Facebook, después de reportarla como desaparecida tras el reporte de la explosión a las 3 de la tarde: "Nuestra hermana ha partido a la Casa de Dios! No debió pasar así… Aquí siempre te vamos a recordar… QEPD Carmen Cecilia Aguilar Tirado (sic)".

Sidur da el pésame a la familia

La dependencia donde trabajaba Aguilar Tirado desde hace algunos años emitió un comunicado de condolencias la noche del sábado:

"La Secretaría lamenta el sensible fallecimiento de nuestra querida compañera María del Carmen Aguilar Tirado 'Carmelita'. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. Su memoria vivirá por siempre en nuestros corazones. Descanse en paz."

También su colega Norman Navarro Cruz compartió un emotivo mensaje en redes sociales:

"Carmen Cecilia Aguilar Tirado no debió de morir cuando quería comprar algo en Waldos… Ella tenía que regresar para estar en la fiesta del Día de Muertos, pero no para ser parte de ellos. Te abrazo a la distancia del viaje que sin querer has comenzado y en el que tarde que temprano, todos te vamos a dar alcance."

Causas del siniestro

El Fiscal General del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que la mayoría de los fallecidos murieron por inhalación de gases tóxicos, lo que facilitará la identificación de las víctimas. Solo un caso requerirá procedimientos adicionales, como análisis de huellas dactilares o ADN.

Según datos de la Secretaría de Salud, actualmente hay 6 personas hospitalizadas debido a un reingreso: pacientes que habían sido dados de alta de la UMF 37 del IMSS, pero que volvieron a solicitar atención en el HIES IMSS Bienestar y fueron ingresados a urgencias.

Hasta el momento, no se ha determinado la causa exacta de la explosión. La hipótesis de trabajo apunta a un accidente relacionado con un transformador ubicado dentro del establecimiento. Las autoridades precisan que la causa definitiva se confirmará cuando el Departamento de Bomberos permita el acceso seguro al interior del local y los peritos puedan revisar la estructura y los escombros.