Calcula ayuntamiento iniciar el proyecto, aprobado por universitarios, durante el primer trimestre del próximo año

El secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Eduardo Acuña, informó que se trabaja en un proyecto que busca mejorar la seguridad de peatones frente a la Universidad de Sonora mediante la construcción de un paso peatonal a nivel de calle con semáforo de activación y que conserve el puente existente.

Explicó que la propuesta ya fue aceptada por los propios estudiantes durante una reunión en la que se presentaron los primeros planos del diseño.

“Presentamos un bosquejo del proyecto a los alumnos y fue aceptado tanto por ellos como por el Ayuntamiento. Las áreas de Infraestructura y Semaforización ya trabajan en el proyecto ejecutivo” , adelantó.

De acuerdo con el funcionario, el objetivo es integrar ambas alternativas: mantener el puente como una opción segura y al mismo tiempo habilitar un paso peatonal con un semáforo a petición que permita el cruce sin afectar el flujo vehicular.

“No choca un tema con el otro; ambos pueden funcionar” , indicó.

El sistema funcionará con un botón de activación que otorgará un tiempo de tolerancia para que las personas crucen, tras lo cual se reanudará el tránsito.

“La idea es que sea un cruce seguro y controlado. Tú picas el botón, se detienen los vehículos, cruzas y continúa la circulación norma” , aclaró Acuña.

Sobre la iluminación, se añadió que el proyecto incluye limpieza y vigilancia, con posibilidad de establecer un convenio con la propia Universidad de Sonora para su mantenimiento, a fin de mantenerlo en condiciones óptimas, con la zona bien iluminada para los peatones.

El secretario destacó que los universitarios no solicitaron la demolición del puente, sino una solución integral que permitiera un paso más accesible para todos.

Por último, se indicó que el proyecto ejecutivo se encuentra en elaboración y podría concentrarse durante el primer trimestre del 2026, en caso de existir suficiencia presupuestal.