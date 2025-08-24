De acuerdo con Maria Vidal, residente del fraccionamiento Floresta, la fuga ha provocado que el agua se desperdicie diariamente y corra por toda la calle, mientras que en sus hogares padecen desabasto desde hace semanas.

Habitantes del fraccionamiento Floresta, sección Los Ciruelos, denunciaron la presencia de una fuga de agua sobre la calle Geranios Poniente, entre Hibisco y Miranda, la cual permanece sin ser atendida desde el pasado 12 de agosto, cuando se realizó el reporte oficial a la línea de Agua de Hermosillo.

De acuerdo con Maria Vidal, residente del fraccionamiento Floresta, la fuga ha provocado que el agua se desperdicie diariamente y corra por toda la calle, mientras que en sus hogares padecen desabasto desde hace semanas. Aseguran que la situación se ha vuelto insostenible, pues mientras la calle permanece encharcada, las casas continúan sin recibir agua potable.

“Yo puse el reporte desde el 12 de agosto, me dieron el folio 190043 y me dijeron que lo iban a atender, pero ya pasaron más de 17 días y la fuga sigue igual. La calle está llena de agua y nosotros sin nada en las casas” , comentó una vecina afectada.

Además, señalaron la incongruencia en los mensajes de las autoridades, pues mientras en campañas de concientización se pide a la ciudadanía cerrar la llave al lavarse los dientes para evitar desperdicios, los reportes de fugas no se atienden con prontitud.

“No se presentan hasta que hay un problema mayor. El agua ya llega hasta la otra calle y no han venido a repararla, pese a que se les ha reportado varias veces” , agregaron.

A la problemática del agua se suman los constantes apagones que ha sufrido el sector, los cuales, aunque en semanas recientes se solucionaron con la instalación de un nuevo equipo eléctrico, han dejado un antecedente de afectaciones que preocupa a los habitantes.

Los vecinos insistieron en que es urgente que Agua de Hermosillo atienda esta fuga que ya se ha convertido en un problema de salud y desperdicio, al mismo tiempo que se restaura el servicio en las viviendas para poder cubrir las necesidades básicas de las familias.