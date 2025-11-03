Vecinos afectados, estudiantes de la UES y niños con discapacidades del CREE cruzan diariamente una fuga de drenaje en la avenida Ley Federal del Trabajo

Cuidados que pasan a diario por el cruce de la avenida Ley Federal del Trabajo y la calle Israel González, en la colonia Ley 57, reportan una fuga de aguas negras que desde hace más de un mes provoca encharcamientos y malos olores en la zona.

Los estudiantes, familias y transeúntes enfrentan el problema cada día, pues el agua se escurre sobre el pavimento y se acumula a una esquina del CREE: Centro de Rehabilitación y Educación Especial, el gimnasio y edificio principal de la Universidad Estatal de Sonora (UES).

Lo que representa un foco de contaminación y riesgo sanitario, especialmente para las familias que transitan a pie por el área. Porque hay más Centros de Atención y áreas educativas, así como paradas de autobuses para los ciudadanos.

Ante esta situación, los afectados piden la intervención de las autoridades municipales y del organismo operador de agua para atender la fuga, ya que el olor y la humedad persisten incluso en horas de la tarde, afectando la calidad de vida de quienes habitan el sector.

Testimonio de un joven vendedor

José Balderrama, un joven que se dedica a la venta de tacos en este cruce, reveló que la fuga de aguas negras ya se ha reportado en varias ocasiones.

“Ya con esta fuga tenemos un mes más o menos. Ya la han reportado muchas veces y de hecho vienen los trabajadores, se bajan, le toman fotos; le toman fotos al exterior de las direcciones, al carro y se van” , lamentó.

Sobre todo porque vuelven a reportar, y esperan a que la dependencia atienda como debe de ser para evitar más desgastes sobre las calles.

”Volvemos a reportar para dar el seguimiento del reporte y dicen que, “ya la repararon”, cosa que no es cierto porque, pues todavía está la fuga” , aclaró José.

Un mes de aguas negras

Con un mes de aguas negras que se escurren por la calle Israel González y Ley Federal del Trabajo, hay ocasiones que se tapan las vialidades y por las noches se logra secar, pero al día siguiente inicia otra vez.

“Está enfrente del CREE, que es una entrada para niños con discapacidad, pasan niños con muletas, silla de ruedas, personas invidentes. La neta a las escuelas, entran con los pies todos llenos de drenaje y todo, es una peste en todos lados, aquí” , indicó Balderrama.

Desde hace un mes, el cruce de la avenida Ley Federal de Trabajo y la calle Israel González presenta escurrimiento constante de aguas negras con malos olores y humedad durante todo el día, quienes transitan a pie o esperan el camión deben esquivar charcos y autos en movimiento, sin éxito. Lo que complica el cruce de las vialidades y afecta directamente a los peatones por las condiciones insalubres del lugar.