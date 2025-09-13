Reparación de fuga dejará sin agua al sur y poniente de Hermosillo

Wendy Valenzuela

sábado 13 sep. 2025 - 09:05 a. m.

Agua de Hermosillo informó que trabaja en la reparación de una línea de 30 pulgadas ubicada en bulevar Quiroga, lo que ha generado baja presión e intermitencia en colonias del sur y poniente de la ciudad.

Agua de Hermosillo reportó este sábado la reparación de una línea de conducción de 30 pulgadas que abastece al sur y poniente de la ciudad, tras un evento registrado en la zona del Río, a la altura del bulevar Quiroga.

La avería obligó al cierre de válvulas para contener los escurrimientos, lo que ha ocasionado baja presión e intermitencia en varias colonias de Hermosillo.

Colonias afectadas

  • Alegranza Residencial
  • Montecarlo
  • Oasis
  • Asturias
  • La Verbena
  • San Ángel
  • Akiwiki
  • Villa Residencial
  • Las Placitas
  • Real del Carmen
  • Solera
  • Piedra Bola
  • Casa Grande Residencial
  • Villa de Parras Puerta Grande
  • La Rioja
  • Corceles
  • Campo Grande
  • Villas de Mediterraneo
  • Real de Quiroga
  • Real de Sevilla
  • Sectores aledaños

Restablecimiento del suministro

Cuadrillas y maquinaria trabajan en el sitio para atender la falla, y de acuerdo con el organismo, si no surgen contratiempos, el servicio comenzará a restablecerse de forma gradual después del mediodía, con la expectativa de normalizarse alrededor de las 15:00 horas.

Agua de Hermosillo reiteró a los usuarios la importancia de contar con sistemas de almacenamiento como tinacos, para hacer frente a contingencias que puedan interrumpir temporalmente el suministro.

