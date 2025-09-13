Agua de Hermosillo informó que trabaja en la reparación de una línea de 30 pulgadas ubicada en bulevar Quiroga, lo que ha generado baja presión e intermitencia en colonias del sur y poniente de la ciudad.

Agua de Hermosillo reportó este sábado la reparación de una línea de conducción de 30 pulgadas que abastece al sur y poniente de la ciudad, tras un evento registrado en la zona del Río, a la altura del bulevar Quiroga.

La avería obligó al cierre de válvulas para contener los escurrimientos, lo que ha ocasionado baja presión e intermitencia en varias colonias de Hermosillo.

Colonias afectadas

Alegranza Residencial

Montecarlo

Oasis

Asturias

La Verbena

San Ángel

Akiwiki

Villa Residencial

Las Placitas

Real del Carmen

Solera

Piedra Bola

Casa Grande Residencial

Villa de Parras Puerta Grande

La Rioja

Corceles

Campo Grande

Villas de Mediterraneo

Real de Quiroga

Real de Sevilla

Sectores aledaños

Restablecimiento del suministro

Cuadrillas y maquinaria trabajan en el sitio para atender la falla, y de acuerdo con el organismo, si no surgen contratiempos, el servicio comenzará a restablecerse de forma gradual después del mediodía, con la expectativa de normalizarse alrededor de las 15:00 horas.

Agua de Hermosillo reiteró a los usuarios la importancia de contar con sistemas de almacenamiento como tinacos, para hacer frente a contingencias que puedan interrumpir temporalmente el suministro.