Reparación de fuga dejará sin agua al sur y poniente de Hermosillo
Agua de Hermosillo informó que trabaja en la reparación de una línea de 30 pulgadas ubicada en bulevar Quiroga, lo que ha generado baja presión e intermitencia en colonias del sur y poniente de la ciudad.
Agua de Hermosillo reportó este sábado la reparación de una línea de conducción de 30 pulgadas que abastece al sur y poniente de la ciudad, tras un evento registrado en la zona del Río, a la altura del bulevar Quiroga.
La avería obligó al cierre de válvulas para contener los escurrimientos, lo que ha ocasionado baja presión e intermitencia en varias colonias de Hermosillo.
Colonias afectadas
- Alegranza Residencial
- Montecarlo
- Oasis
- Asturias
- La Verbena
- San Ángel
- Akiwiki
- Villa Residencial
- Las Placitas
- Real del Carmen
- Solera
- Piedra Bola
- Casa Grande Residencial
- Villa de Parras Puerta Grande
- La Rioja
- Corceles
- Campo Grande
- Villas de Mediterraneo
- Real de Quiroga
- Real de Sevilla
- Sectores aledaños
Restablecimiento del suministro
Cuadrillas y maquinaria trabajan en el sitio para atender la falla, y de acuerdo con el organismo, si no surgen contratiempos, el servicio comenzará a restablecerse de forma gradual después del mediodía, con la expectativa de normalizarse alrededor de las 15:00 horas.
Agua de Hermosillo reiteró a los usuarios la importancia de contar con sistemas de almacenamiento como tinacos, para hacer frente a contingencias que puedan interrumpir temporalmente el suministro.