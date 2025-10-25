Con la participación de más de 50 restaurantes, la ExpoGan Sonora fue el escenario de una tarde llena de comida, música y ambiente familiar

Con la participación de más de 50 restaurantes de todos los giros, este sábado 25 de octubre se llevó a cabo en Hermosillo la primera edición del Festival del Asado, el cuarto evento de este tipo que se realiza en la entidad.

Miguel Beltrán, mejor conocido como “El Ronco”, organizador del evento, detalló que el objetivo principal del festival es reunir a familias y amantes de la gastronomía para disfrutar de una experiencia única alrededor del asado, además de impulsar la gastronomía sonorense y dar a conocer a los emprendedores y restaurantes locales.

“Es un evento muy completo, para impulsar toda la gastronomía de Hermosillo. Es un evento familiar y queremos que todos vengan a disfrutar de un ambiente agradable y tranquilo, además de toda la gastronomía de la ciudad. Participan desde restaurantes grandes hasta puestos de banqueta, que es donde está el sazón” , expresó.

Añadió que en esta primera edición también participaron puestos con una amplia variedad gastronómica, no solo dedicados a la carne, sino también con opciones tradicionales como sopes, pollo, boneless y postres típicos sonorenses, entre ellos las emblemáticas coyotas, lo que permitió ofrecer una experiencia culinaria completa para todos los gustos.

“En el Festival no solo participan restaurantes de carne, pensamos en toda la familia. Quien quiso venir, vino, así que hay una gran variedad de opciones: desde carne asada y sopes, hasta coyotas para el postre” , mencionó Beltrán.

Además, se contó con la presentación de grupos musicales como Dinastía Oculta, El Compa Fito y La Banda la San Bosqueña, quienes pusieron el ambiente festivo con su música regional y lograron que los asistentes disfrutaran de una tarde llena de baile, alegría y convivencia familiar.

El organizador destacó que la respuesta del público superó las expectativas, pues desde temprano comenzaron a llegar familias completas, grupos de amigos y visitantes de otros municipios interesados en disfrutar de la comida, la música y el ambiente tradicional que caracteriza a los sonorenses.

“Nos da mucho gusto ver la respuesta de la gente. Queremos que este sea un evento que se quede en el calendario de Hermosillo, algo que las familias esperen año con año” , comentó.

Beltrán reconoció el apoyo de los patrocinadores y autoridades locales que colaboraron para hacer posible esta primera edición, así como el esfuerzo de los restauranteros comprometidos a ofrecer la mejor calidad a los visitantes.

Miguel Beltrán comentó que uno de los objetivos es que año con año el evento crezca para seguir impulsando a los restauranteros locales, atraer a más visitantes destacando la calidad y diversidad de los platillos que se ofrecen.

“Los invito a todos a que cada vez que vean que el Festival del Asado se anuncia, sean bienvenidos y vengan a celebrarlo con nosotros. Es un evento gastronómico, del pueblo, totalmente de comida y de sazón” , expresó.

El evento tuvo lugar en las instalaciones de la ExpoGan Sonora y se llevó a cabo desde las 3 de la tarde hasta las 12:00 de la noche.