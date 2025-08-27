El fotógrafo hermosillense Frann Guerrero presentará una obra dedicada al desierto de Sonora en la Design Festa Gallery de Tokio, Japón, del 12 al 15 de septiembre.

El desierto de Sonora será protagonista en Asia gracias a la obra de Jesús Francisco Guerrero, conocido como Frann Guerrero, fotógrafo y licenciado en comunicación por la Universidad de Sonora.

Su trabajo será exhibido del 12 al 15 de septiembre en la Design Festa Gallery, ubicada en Harajuku, Tokio, uno de los epicentros culturales más reconocidos del continente.

Guerrero relató que su interés por capturar imágenes nació en la niñez. “Desde niño siempre andaba queriendo grabar todo, queriendo tomar video de todo. Con mis primos jugaba a que hacíamos películas cortitas”, recordó.

Su primer acercamiento formal fue con una cámara de rollo que pidió una Navidad, aunque sus primeras tomas se velaron. Años después, aquella curiosidad se convirtió en una vocación profesional.

La obra que viaja a Japón

La fotografía seleccionada forma parte de una serie dedicada al desierto de Sonora, publicada desde 2020 en la sección PhotoVogue de la revista Vogue. La imagen muestra un paisaje ubicado al sur de Hermosillo, en la salida hacia Sahuaripa.

"Para llegar a mi casa tengo que pasar por ahí, lo he visto toda mi vida. Que esa imagen esté ahora en Tokio es algo muy especial para mí", compartió.

Un tema recurrente

El desierto es un eje constante en la obra de Guerrero, a quien también le inspira la vida cotidiana de Hermosillo. Sus proyectos incluyen pintura, cortometrajes y fotografía, con composiciones que buscan resaltar escenarios que muchas veces pasan desapercibidos.