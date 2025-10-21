Aurora Retes y Fidel Ramírez invitaron a sumarse al Foro Punto de Quiebre, a realizarse el 30 de octubre en Altozano (Hermosillo), con el objetivo de impulsar liderazgo y participación juvenil en temas sociales y empresariales.

Con el objetivo de promover liderazgo y participación juvenil en proyectos sociales y empresariales, el Foro “Punto de Quiebre” se realizará el jueves 30 de octubre de 2025 en el desarrollo Altozano Colosio, en Hermosillo.

La actividad —abierta al público con registro previo— busca “romper inercias individualistas” y construir alianzas entre empresariado, academia, consultoría y emprendedores de Sonora y el norte de Sinaloa, de acuerdo con sus organizadores.

En entrevista en cabina con Expreso 24/7, Aurora Retes y Fidel Ramírez detallaron que el encuentro incluye un bloque de diagnóstico regional con académicos y expertos, una conferencia magistral y un conversatorio entre capítulos locales para delinear proyectos colaborativos, así como una sesión de networking estructurado.

“El punto de quiebre es cambiar una visión individualista por una de grupo”, expuso Ramírez al subrayar que el foro convoca a personas de diversos tamaños y giros empresariales, así como a profesionales y estudiantes interesados en incidir en lo público desde iniciativas concretas.

El programa contempla un mapeo inicial de contexto a cargo del académico Pablo Gómez, el consultor Marco Paz y el doctor Luis Núñez Noriega, quienes revisarán tendencias y retos para el desarrollo regional.

Posteriormente, el doctor Gonzalo Rodríguez ofrecerá una charla orientada a plantear rutas de acción sin “mapas preestablecidos”, con énfasis en colaboración y construcción de capacidades. El cierre será un conversatorio entre capítulos —con representantes de Hermosillo y del norte de Sinaloa— y un espacio de vinculación para detonar alianzas con seguimiento.

De acuerdo con los organizadores, uno de los ejes de discusión será el impacto de la inteligencia artificial (IA) en los modelos de negocio, el empleo y la organización social.

“Si no la usamos bien, la IA puede profundizar el aislamiento; necesitamos aprender herramientas y técnicas para ponerla al servicio de lo colectivo”, señaló Fidel Ramírez.

Para Aurora Retes, la premisa es “competir colaborando”: “Si te la quieres jugar solo, estás perdido; hoy la diferencia la hacen las alianzas horizontales”, dijo.

El foro está abierto al público mediante registro en la página de Facebook de Voz Empresarial (“Voz Empresarial: Punto de Quiebre”).

La organización recomendó llegar a las 15:30 horas para acreditación; el inicio del programa está previsto a las 16:00 horas y se desarrollará en una sola jornada vespertina.

Habrá un módulo de networking para identificar intereses, compartir propuestas y acordar contactos y siguientes pasos entre capítulos y asistentes. La sede informó que se contará con servicio de catering; los detalles logísticos y de acceso se confirmarán al momento del registro.