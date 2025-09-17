El próximo 8 de octubre se realizará en Hermosillo el Foro Empresarial Ideas en Movimiento 2025, organizado por Coparmex Sonora Norte. El evento reunirá a empresarios, emprendedores y analistas de alto nivel en el salón Villa Toscana.

El Foro Empresarial Ideas en Movimiento 2025 se llevará a cabo el próximo 8 de octubre a las 8:00 horas en Villa Toscana, Hermosillo, consolidándose como uno de los eventos más importantes para el empresariado sonorense.

Carlos Díaz Romero, representante de Jóvenes Coparmex, destacó que se trata de un espacio para el diálogo, la actualización y la construcción de sinergias:

“Es un evento que suma mucho al empresariado sonorense, una oportunidad para ponerse al día en los cambios globales y crear alianzas con otros empresarios de la región”, señaló.

Conferencistas confirmados

El programa incluye la participación de destacados analistas y especialistas:

Jorge Suárez Vélez , economista y columnista internacional

, economista y columnista internacional Héctor de Mauleón , periodista y escritor reconocido

, periodista y escritor reconocido Carlos Ponce Bustos, estratega financiero

Ricardo Rafael, analista político y escritor

Díaz Romero resaltó que escuchar de primera mano a expertos en economía, finanzas y política internacional ayudará a los empresarios a tomar mejores decisiones en un contexto global cambiante.

Un evento con tradición

El foro, que se ha celebrado de manera anual por casi dos décadas, ha evolucionado en paralelo a los cambios políticos y económicos en México y el mundo. En esta edición se abordarán temas como el impacto de la política comercial de Estados Unidos, los nuevos aranceles con China y las perspectivas para el 2026.

Boletos e información

Los accesos tienen un costo de 2,000 pesos en preventa (hasta el 30 de septiembre) y 2,200 pesos posteriormente. Pueden adquirirse en:

Sitio web: eventoscoparmexsonora.com

WhatsApp: 662 418 5261

Oficinas de Coparmex Sonora Norte: Blvd. Quiroga, entre García Morales y Navarrete

“Es una inversión que vale mucho la pena: se convive con empresarios de alto nivel y se impulsa la fuerza de la comunidad empresarial de Sonora”, concluyó Díaz Romero.