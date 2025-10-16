En el Foro Mundial de Energía Solar 2025, Carlos Moreno explicó su modelo de reorganización urbana y los desafíos que enfrenta la ciudad.

En el segundo día del Foro Mundial de Energía Solar 2025, Hermosillo reafirmó su papel como referente nacional en innovación urbana y transición energética con la presentación de Carlos Moreno.

La jornada inició con las palabras de bienvenida del alcalde Antonio Astiazarán, quien destacó la importancia de la colaboración internacional para construir ciudades más sostenibles.

Ciudades diseñadas para el bienestar

Posteriormente, el profesor asociado de la Universidad Panthéon Sorbonne, impartió la conferencia magistral “Ciudades de 15 minutos”, donde explicó su propuesta de reorganizar los espacios urbanos para que los habitantes puedan acceder a todos los servicios esenciales en un radio máximo de 15 minutos.

Posibles retos en Hermosillo

Durante su exposición, Moreno señaló varios desafíos que enfrentan las ciudades de Latinoamérica:

Dependencia del automóvil y del transporte basado en energías fósiles.

y del transporte basado en energías fósiles. Contaminación y congestión , especialmente en horas pico del transporte masivo.

, especialmente en horas pico del transporte masivo. Expansión urbana desigual , marcada por la gentrificación y la falta de vivienda social.

, marcada por la y la falta de vivienda social. Impactos del cambio climático, con efectos acumulados durante los últimos 50 años.

La presentación de Moreno generó un espacio de reflexión sobre cómo planificar las ciudades del futuro, priorizando la proximidad, la movilidad sostenible y la equidad social.