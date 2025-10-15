Asistentes al Foro Mundial de Energía Solar en Villa Toscana coincidieron en que el cofundador de Apple inspiró a la juventud a perseguir ideas y aprender haciendo. Varios calificaron la ponencia con 10/10.

Gorka Zubikaray: “Muy inspiradora, centrada en la educación y en cómo incentivar a la gente joven a perseguir sus ideas y sueños”.

Nery Sobampo: “Muy interesante… te da la perspectiva de no frenarte por lo que diga la gente”; calificó la charla con 10.

José Pablo Castañón subrayó el mensaje de persistir aun sin dominar todo el conocimiento técnico: “Que las ganas de llevarla a cabo sean más grandes que el conocimiento”; también le dio 10.

Gerardo Gutiérrez agradeció que el municipio trajera a una “personalidad tan grande” y consideró que dejó aprendizaje “principalmente a los jóvenes”; calificación: 10/10.

Los testimonios coincidieron en el llamado de Wozniak a crear “con lo que se tiene”, evitar discusiones estériles y conectar ideas y personas para convertir proyectos en realidad.



