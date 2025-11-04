Ya identificaron a las 23 víctimas del incendio en Waldo's de Hermosillo
La Fiscalía confirmó que hoy será entregado el último cuerpo identificado mediante pruebas de ADN: una mujer originaria de Caborca.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que concluyó el proceso de identificación de las 23 personas fallecidas tras el incendio ocurrido el pasado 1 de noviembre en un comercio ubicado en la colonia Centro de Hermosillo.
Identificaron a los 2 desconocidos
De acuerdo con la dependencia, las dos víctimas que permanecían en calidad de desconocidas fueron plenamente identificadas por medio de pruebas de ADN.
Se trata de un hombre de 63 años, originario de Guadalajara, Jalisco, identificado como Carlos Arriola Ramírez, extrabajador del Poder Judicial, quien residía en Hermosillo desde hace varios años. De acuerdo con la televisora Telemax, sus hijas —radicadas en Puebla— viajaron a Sonora para reclamar sus restos.
Con esta identificación, solo restaba una mujer por reconocer, proceso que concluyó este martes con el análisis genético correspondiente. La Fiscalía confirmó que se trata de una mujer de 38 años, procedente de Caborca, Sonora.
Números de víctimas
El incendio se registró durante la tarde del sábado 1 de noviembre en la tienda Waldo’s del primer cuadro de Hermosillo, cuando el establecimiento se encontraba concurrido por las actividades del Día de Muertos.
El hecho dejó 23 personas fallecidas y 12 lesionadas, además de generar una serie de operativos de verificación en comercios del Centro por parte de Protección Civil Municipal y Estatal.
Con esta confirmación, el número total de fallecidos queda así:
El organismo precisó que continúa con las diligencias periciales, que incluyen dictámenes de criminalística, química y mecánica de hechos, así como la recopilación de testimonios y videos que ayuden a esclarecer las causas del siniestro. Mientras tanto, los cuerpos ya identificados han sido entregados a sus familiares para que puedan llevar a cabo los servicios funerarios conforme a sus creencias y tradiciones.