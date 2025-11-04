La Fiscalía confirmó que hoy será entregado el último cuerpo identificado mediante pruebas de ADN: una mujer originaria de Caborca.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que concluyó el proceso de identificación de las 23 personas fallecidas tras el incendio ocurrido el pasado 1 de noviembre en un comercio ubicado en la colonia Centro de Hermosillo.

Identificaron a los 2 desconocidos

De acuerdo con la dependencia, las dos víctimas que permanecían en calidad de desconocidas fueron plenamente identificadas por medio de pruebas de ADN.

Se trata de un hombre de 63 años, originario de Guadalajara, Jalisco, identificado como Carlos Arriola Ramírez, extrabajador del Poder Judicial, quien residía en Hermosillo desde hace varios años. De acuerdo con la televisora Telemax, sus hijas —radicadas en Puebla— viajaron a Sonora para reclamar sus restos.

Con esta identificación, solo restaba una mujer por reconocer, proceso que concluyó este martes con el análisis genético correspondiente. La Fiscalía confirmó que se trata de una mujer de 38 años, procedente de Caborca, Sonora.

Números de víctimas