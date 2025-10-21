La Fiscalía de Sonora investiga el atropellamiento ocurrido el 20 de octubre de 2025 en Villa Verde: un Hyundai Sonata negro con reporte de robo embistió a una mujer de 26 y a su hija de tres años y huyó.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora busca al conductor de un Hyundai Sonata color negro que participó en un hecho vial la noche del 20 de octubre de 2025 y atropelló a una mujer de 26 años y a su hija de tres años en la colonia Villa Verde, al norte de la ciudad.

De acuerdo con la institución, el vehículo cuenta con reporte de robo y portaba placas de afiliación, por lo que también se indagará a la asociación que emitió esa matrícula.

Según los primeros actos de investigación, el siniestro ocurrió a las 19:30 horas en bulevar Santa Inés, entre calles San Miguel y San Federico.

Exceso de velocidad

La unidad se desplazaba —de acuerdo con las pesquisas preliminares— a exceso de velocidad, salió de control, impactó contra la barda perimetral de un desarrollo habitacional y después arrolló a las víctimas.

El conductor huyó del sitio, dejando el automóvil y a las lesionadas en el lugar.

La Fiscalía informó que se realiza acopio de indicios y revisión de cámaras en el punto y zonas aledañas para identificar al responsable. La línea de investigación incluye el origen de las “placas de afiliación” colocadas en el vehículo con reporte de robo, así como la posible ruta de escape del conductor tras el impacto.