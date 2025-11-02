El Fiscal General del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó sobre los avances en la atención a las víctimas de la tragedia.

El Fiscal General del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, ofreció este sábado nuevas declaraciones sobre la atención y las labores de investigación tras la tragedia ocurrida la tarde del sábado en el centro de Hermosillo.

Durante una reunión convocada en coordinación con autoridades del Ayuntamiento de Hermosillo, Salas Chávez explicó que las instituciones involucradas han trabajado de manera coordinada para atender la emergencia y brindar apoyo a las víctimas.

“Hemos trabajado todas las instituciones, ya vamos muy avanzados en la entrega de los cuerpos, la atención por parte del área de víctimas ha sido puntual, la revisión de los trabajos en materia de salud por parte del secretario ha sido también de manera permanente y todo se le ha estado informando directamente al jefe del Ejecutivo del Estado” , afirmó el Fiscal.

Avances en atención y seguimiento

El funcionario aseguró que las acciones se han enfocado en tres frentes principales:

Entrega de cuerpos: Las autoridades avanzan en la identificación y entrega a familiares.

Las autoridades avanzan en la identificación y entrega a familiares. Atención a víctimas: La coordinación con el área de víctimas ha sido constante para garantizar apoyo y orientación.

La coordinación con el área de víctimas ha sido constante para garantizar apoyo y orientación. Revisión de servicios de salud: Se mantiene un seguimiento permanente a la atención médica de las personas afectadas.

Anteriormente, el Fiscal había informado que la mayoría de los fallecidos murieron por inhalación de gases tóxicos, lo que facilitará la identificación de las víctimas. Solo un caso requerirá procedimientos adicionales, como análisis de huellas dactilares o ADN.

Investigación del inmueble

Sobre la inspección del lugar donde ocurrió el siniestro, Salas Chávez indicó que aún no ha sido posible ingresar:

“No hemos podido entrar, es una de las partes que vamos a ver ahorita, nos tienen que dar la autorización, los responsables de Protección Civil, el efecto de que haya garantías y seguridad mínima para que entren los peritos a realizar el trabajo que corresponda” , señaló.

El Fiscal señaló que, en cuanto se tenga mayor información sobre la investigación y los avances en la revisión del inmueble, se dará a conocer de manera oficial.

Hospitalizados

Según datos de la Secretaría de Salud compartidos esta mañana, actualmente hay 6 personas hospitalizadas debido a un reingreso: un paciente que había sido dado de alta de la UMF 37 del IMSS volvió a solicitar atención en el HIES IMSS Bienestar y fue ingresado a urgencias.

Hasta el momento, no se ha determinado la causa exacta de la explosión. La hipótesis de trabajo apunta a un accidente relacionado con un transformador ubicado dentro del establecimiento. Las autoridades precisan que la causa definitiva se confirmará cuando el Departamento de Bomberos permita el acceso seguro al interior del local y los peritos puedan revisar la estructura y los escombros.