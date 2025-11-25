Cientos de feligreses visitaron el Santuario Guadalupano para venerar la reliquia de Carlo Acutis durante su paso por Hermosillo.

Los días 24 y 25 de noviembre, el Santuario Guadalupano de Hermosillo recibió a cientos de feligreses que acudieron a venerar la reliquia de Carlo Acutis, el joven beato reconocido por promover la fe mediante el uso de la tecnología.

Fray Salvador explicó que la reliquia llegó inicialmente a Guaymas, donde permanece bajo resguardo gracias a la gestión de un sacerdote legionario. Desde entonces, ha sido compartida con la comunidad católica al trasladarse a distintas parroquias de municipios como Cajeme, Esperanza y, recientemente, Hermosillo.

"Son muy importantes para nosotros como católicos y cristianos el ejemplo de los santos, no como adoración, sino como una veneración basada en el amor que expresaron en su vida" , señaló el fraile.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a acudir a las parroquias donde sea llevada la reliquia.

"Aprovechen esta oportunidad de tener la reliquia de San Carlo Acutis y, por medio de él, oremos por nuestros jóvenes para que el Señor los siga iluminando, siendo para nosotros un recordatorio de permanecer cerca de Dios aun en los momentos difíciles" , expresó.

Durante ambas jornadas, los asistentes participaron en momentos de oración, adoración y celebraciones eucarísticas organizadas por la comunidad parroquial. El templo registró una afluencia constante de devotos que acudieron a pedir favores, agradecer o conocer más sobre la vida de Acutis, considerado un referente espiritual para las nuevas generaciones.

