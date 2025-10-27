Autoridades estatales entregan el caso a la instancia federal debido a que el fallecimiento ocurrió en un hospital del IMSS

La Fiscalía General de la República (FGR) se hará cargo de la investigación del caso de la niña de cinco años que falleció tras ser picada por un alacrán dentro del jardín de niños Ignacia E. de Amante, en el centro de Hermosillo.

Traslado del caso a la FGR

El fiscal general de justicia de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, explicó este lunes que aunque inicialmente la Fiscalía Estatal inició la carpeta de investigación, el caso fue turnado a la FGR debido a que el deceso ocurrió en un hospital federal, específicamente en el IMSS, lo que implica que la investigación debe realizarse bajo jurisdicción federal.

“Se inició la carpeta respectiva en auxilio de la Autoridad Federal. Se realizaron los dictámenes periciales correspondientes, se entregó el cuerpo de la pequeña a sus familiares, además de que se canalizó a las áreas de víctimas del gobierno del Estado para apoyar a los padres de la menor”, informó Salas Chávez.

El fiscal indicó que desde el lunes por la noche la carpeta de investigación ya está bajo resguardo de la FGR, y que la FGJE seguirá brindando apoyo, pero no puede ofrecer más detalles debido a que la investigación ahora es competencia exclusiva de la instancia federal.

Responsabilidades y diligencias