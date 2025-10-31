El funcionario calificó el hecho como “una situación muy lamentable”, y dedicó sus condolencias a los padres, a quienes definió como víctimas indirectas del suceso.

El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, Francisco Sergio Méndez, informó que se mantiene abierta la investigación para esclarecer la causa de muerte de una niña que, según los primeros reportes, habría fallecido por la picadura de un alacrán.

Por tal motivo, adelantó que el caso fue turnado a la instancia federal por competencia legal y se encuentra en etapa de análisis pericial, explicó que la carpeta de investigación iniciada originalmente por la Fiscalía de Justicia del Estado, se remitió a la FGR tras determinarse su jurisdicción.

“Aquí se radicó la carpeta y se solicitaron varios dictámenes para poder determinar con precisión la causa que motivó la muerte de esta menor de edad” , señaló el delegado durante la incineración de narcóticos realizada el jueves en Hermosillo.

Añadió que la Fiscalía Federal solicitó un dictamen histopatológico, estudio especializado que permitirá definir con exactitud la causa de muerte, luego de que la versión inicial apuntara a una picadura de alacrán. “Es un informe muy especial para determinar realmente cuál fue la causa que motivó la muerte de esta menor” , precisó Méndez.

El funcionario calificó el hecho como “una situación muy lamentable” , y dedicó sus condolencias a los padres, a quienes definió como víctimas indirectas del suceso, por lo que la FGR está comprometida en llegar hasta las últimas consecuencias para establecer responsabilidades.

Sobre las diligencias, ya se han tomado declaraciones entre seis o siete personas, y el proceso continuará en los próximos días con la comparecencia de quienes resulten involucrados. “No voy a tener miramientos en omitir, citar a gente que le resulte cita o tenga alguna razón para comparecer ante la Fiscalía General de la República” , enfatizó.

Por este motivo, cualquier persona que resulte vinculada con el hecho, incluidas profesoras, si así lo determinan los avances del expediente, aclaró el delegado Francisco Sergio Méndez.

El propósito dijo, es obtener una reconstrucción completa de los hechos y evitar juicios anticipados sobre la causa de muerte o posibles responsabilidades, por parte de la FGR.