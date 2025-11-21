El evento incluirá servicios veterinarios, actividades infantiles y un bazar para recaudar fondos, además de orientación para quienes buscan adoptar.

La organización Salvando Lomitos y Michis realizará este domingo 23 de noviembre su quinta Feria de Adopciones en Hermosillo, un evento que también incluirá un bazar con el objetivo de recaudar fondos para continuar con sus labores de rescate y cuidado animal.

Kimberly Ortega, cofundadora del colectivo, informó que durante la jornada se ofrecerán actividades y servicios veterinarios, entre ellos desparasitaciones y vacunación antirrábica. Personal de Bienestar Animal Municipal se sumará mediante el programa 'Huellitas', que consiste en la colocación de un chip de identificación para mascotas.

"Vamos a tener actividades para niñas y niños, un bazar con artículos a muy bajo costo, además de los servicios veterinarios que nos apoyará Bienestar Animal" , explicó.

La feria se llevará a cabo a partir de las 16:00 horas en el Parque Madero. La organización invitó a la comunidad a consultar sus redes sociales, donde se identifican como Salvando Lomitos y Michis Hermosillo, para obtener más información sobre esta y próximas actividades.

Durante el evento, voluntarios brindarán orientación a las personas interesadas en conocer el proceso de adopción y resolverán dudas relacionadas con el bienestar animal. También se difundirá información sobre las acciones que realiza la asociación para apoyar a perros y gatos en situación de abandono.

La iniciativa busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la tenencia responsable, promover la adopción de mascotas y reforzar prácticas como la vacunación, desparasitación y el adecuado cuidado de los animales de compañía.